Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Прядкин: в Казани просто бедовое поле, мы отреагируем очень жёстко

12 марта 2017, воскресенье. 00:17. Футбол
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о ситуации с газонами на стадионах «Центральный» в Казани и «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

«Меня сейчас больше всего беспокоит стадион „Центральный“ в Казани. Там бедовое поле, и в понедельник у нас будет достаточно жесткая реакция на этот газон. Футбольный город, футбольная республика, и газоны у них всегда были в хорошем состоянии. Мы понимаем, что они кинули все силы на „Казань-Арену“, но ситуация нам все равно немного непонятна, так что мы отреагируем очень жестко. Нам сегодня делегат и тренеры сообщили, что в принципе поле пригодно для матча, но с учетом пожелания всех клубов, с точки зрения телевизионной картинки и продукта нам бы хотелось, чтобы поле было более лучшего качества

В Ростове после „Манчестер Юнайтед“ были разговоры о поле, но, думаю, они приведут его в порядок. Опасений у нас нет», — цитирует Прядкина ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
ФК Ростов ФК Рубин Сергей Прядкин РФПЛ
Новости. Футбол
12 марта 2017, воскресенье
00:39 «Сампдория» обыграла «Дженоа» в генуэзском дерби
00:35 «Атлетико» вырвал победу у «Гранады» благодаря голу Гризманна
00:17 Прядкин: в Казани просто бедовое поле, мы отреагируем очень жёстко
00:10 БАТЭ в седьмой раз выиграл Суперкубок Беларуси
00:02 «Реал Солт-Лейк» с Мовсисяном в составе проиграл «Чикаго» в MLS
11 марта 2017, суббота
23:51 «Лилль» на выезде обыграл «Нанси», «Генгам» со счётом 5:0 разгромил «Бастию»
23:47 Полузащитник «Ниццы» Сиприен пропустит остаток сезона из-за травмы колена
23:39 Феллайни: все помнят, как «Челси» разгромил «МЮ» — 4:0, но теперь будет Кубок
23:19 Линекер: похоже, Венгер заслужил новый двухлетний контракт
23:16 Видео: нападающий украинской «Стали» забил самый курьёзный гол уик-энда
23:11 Уолкотт: «Линкольн Сити» показал, что любовь к Кубку Англии никуда не делась
23:02 Венгер: давайте не будем слишком много говорить обо мне
22:55 Чех: может, через пару недель этот сезон «Арсенала» будет выглядеть по-другому
22:54 Нойер: в начале матча у «Баварии» были проблемы из-за агрессивности «Айнтрахта»
22:44 Торже пропустит матч «Ростов» — «Терек», Грозав готов сыграть
22:44 Мюллер: «Айнтрахт» не использовал свои моменты, и «Бавария» победила на классе
22:36 «Арсенал» одержал 200-ю победу на стадионе «Эмирейтс»
22:28 Пиоли: «Аталанта» — открытие сезона в чемпионате Италии
22:26 Дубля Модеста не хватило «Кёльну» для победы над «Ингольштадтом»
22:25 «Арсенал» победил «Линкольн» со счётом 5:0 и вышел в полуфинал Кубка Англии
22:21 «Алавес» в меньшинстве вырвал победу над «Малагой»
22:17 Клопп: у тренеров нет времени грустить и расстраиваться
22:03 Тухель: результат меня раздражает, но с игрой у «Боруссии» Д всё в порядке
21:53 Боатенг: испытал невероятные ощущения, хочу доиграть сезон без травм
21:47 Президент «Палермо» опроверг слухи о переговорах с Раньери
21:42 Форвард «Милана» Сусо из-за травмы пропустит две недели
21:41 Анчелотти: для «Баварии» день сложился хорошо, особенно с учётом других матчей
21:19 Дзадза: хотел бы остаться в «Валенсии» на многие годы, а не только на этот сезон
21:18 Билич: когда забиваешь два гола на выезде, нужно набирать очки
21:03 Якупович: просил партнёров по «Халлу» сыграть на ноль, но все расслабились
20:54 Сычёв сыграл в КВН за сборную цирка
20:51 Куман: «Эвертон» всегда будет забивать, потому что у нас есть Лукаку
20:51 Дани Алвес: знаю, насколько важна Лига чемпионов для «Ювентуса» и истории клуба
20:41 Ниасс: после моего дубля «Суонси» начал поддавливать, «Халлу» повезло
20:37 «Монако» выиграл у «Бордо» и увеличил отрыв от «Ниццы» до пяти очков
20:29 «Базель» не будет выкупать у «Ромы» права на Думбия
20:23 Неймар и Рафинья могут пропустить матч «Депортиво» — «Барселона»
20:07 Георгиев: на этом поле в Казани вообще была не игра, а борьба
20:05 «Севилья» потеряла очки в домашнем матче с «Леганесом»
20:03 Игроки «Милана» после поражения от «Ювентуса» разгромили гостевую раздевалку
20:01 Бауэр: в профессиональной карьере никогда не играл на таком поле, как сегодня
19:54 Дубль экс-игрока «Локомотива» Ниасса принёс «Халлу» победу над «Суонси»
19:54 «Рубин» — «Оренбург» — 0:0. Видеообзор матча
19:38 Евдокимов: слушайся мяч лучше, у «Оренбурга» было бы больше выходов один на один
19:33 Паскуато: «Уфа» не так много сделала, чтобы обыграть «Крылья Советов»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто должен быть капитаном сборной России?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+