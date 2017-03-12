Прядкин: в Казани просто бедовое поле, мы отреагируем очень жёстко

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о ситуации с газонами на стадионах «Центральный» в Казани и «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.
«Меня сейчас больше всего беспокоит стадион „Центральный“ в Казани. Там бедовое поле, и в понедельник у нас будет достаточно жесткая реакция на этот газон. Футбольный город, футбольная республика, и газоны у них всегда были в хорошем состоянии. Мы понимаем, что они кинули все силы на „Казань-Арену“, но ситуация нам все равно немного непонятна, так что мы отреагируем очень жестко. Нам сегодня делегат и тренеры сообщили, что в принципе поле пригодно для матча, но с учетом пожелания всех клубов, с точки зрения телевизионной картинки и продукта нам бы хотелось, чтобы поле было более лучшего качества
В Ростове после „Манчестер Юнайтед“ были разговоры о поле, но, думаю, они приведут его в порядок. Опасений у нас нет», — цитирует Прядкина ТАСС.