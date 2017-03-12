Чочиев: реализация подвела «Крылья Советов», но в футболе всё возвращается

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился мнением относительно матча 19-го тура РФПЛ с «Уфой». Самарская команда в гостях проиграла со счётом 0:1.
«Я думаю, что сегодня была равная игра. И у «Уфы» были моменты, и у нас. Просто хозяева реализовали свой шанс, а мы нет. Конечно, могли как и выиграть, так и сыграть вничью. Считаю, что нам не повезло. Мы сегодня акцентировали внимание больше на мяче. «Уфа» после забитого гола в атаку уже не шла, как шёл «Локомотив» постоянно. А «Уфа» садилась в обороне и давала играть в футбол. У нас хорошо получалось контролировать мяч, создавали неплохие моменты, но реализация нас подвела.
Почему не получилось забить мяч в ворота соперника? Беленов сегодня здорово сыграл. И мы, конечно, не лучший свой матч провели в плане реализации. Но, как говорится, в футболе всё возвращается. Надеюсь, в следующих играх голы вернутся», — приводит слова Чочиева «Молодёжная газета».