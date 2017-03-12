Конте: Канте и Погба — два игрока топ-уровня, но совершенно разные

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии четвертьфинального матча Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» выразил своё мнение по поводу двух полузащитников, которые, скорее всего, встретятся на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в ближайший понедельник. Речь идёт о Н'Голо Канте и Поле Погба.
«Мы говорим о потрясающем футболисте — он отлично играл в прошлом, например, в предыдущем сезоне за «Лестер Сити», и в этом сезоне он прекрасно выступает за нас. Н’Голо ещё и замечательный человек, преданный, отдающий всего себя, он достойный пример для подражания. Он отличный парень – всегда улыбается и мил со всеми. Во время тренировок он много работает, но всегда с улыбкой.
Я не люблю говорить об игроках другой команды, но в этом случае, в случае Поля, у меня была возможность в прошлом с ним работать. И да, мы говорим сейчас об игроке топ-уровня. Он тоже выкладывается полностью на тренировках, стараясь стать лучше, отработать технику, прибавить в физической силе — я могу сказать, что Поль Погба — игрок топ-уровня.
Это два разных футболиста с разными характеристиками. Поля и Н’Голо трудно сравнивать: два игрока топ-уровня, но совершенно разные», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».