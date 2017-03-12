Шекспир утверждён в должности главного тренера «Лестера»

С 24 февраля Шекспир исполнял обязанности главного тренера команды после отставки Клаудио Раньери. Под руководством 53-летнего английского специалиста команда выиграла два матча в чемпионате Англии, обыграв на своём поле «Ливерпуль» и «Халл Сити», обе игры закончились со счётом 3:1.
Шекспир работал в тренерском штабе «Лестера» в течение семи из последних восьми сезонов. Под его руководством команде также предстоит сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» 14 марта. Первая игра, состоявшаяся 22 февраля в Испании, завершилась поражением англичан со счётом 1:2.
В чемпионате Англии «Лестер» на данный момент занимает 15-е место.