«Барселона» проиграла в чемпионате Испании впервые со 2 октября

«Депортиво» выиграл у «Барселоны» в матче 27-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 2:1.
На 40-й минуте после подачи Марк-Андре тер Штеген успел коснуться мяча, но выбить его так и не смог, тот достался игрокам «Депортиво», и Хоселу открыл счёт.
В начале второго тайма мяч отскочил в чужой штрафной к Луису Суаресу, который с угла вратарской зоны внешней стороной стопы неотразимо пробил в ближний угол. На 74-й минуте подача с углового завершилась точным ударом Бергантиньоса Алекса головой в ближний угол.
Каталонцы проиграли в Примере впервые со 2 октября, когда уступили «Сельте» (3:4).
«Барселона» (60 очков) занимает первое место в таблице и опережает «Реал» на один балл, сыграв на два матча больше. «Депортиво» (27) идет 15-м.