Бубнов: сегодня шансы «Спартака» на титул я оценю в 80 процентов

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов после победы над «Анжи» (1:0) в домашнем матче 19-го тура РФПЛ поделился мнением о шансах красно-белых на титул.
«По игре в средней линии хозяев заметно выделялся Александр Самедов. Его трансфер из «Локомотива» вызвал зимой много разговоров, но сегодня он был самым острым игроком «Спартака», который и принёс победу. Как Самедову удалось так быстро влиться в коллектив? Здесь сложилось много факторов: Самедов – опытный футболист, представитель сборной России, в «Спартаке» у него много знакомых, с некоторыми из которых он прежде выступал бок о бок, Каррере требовался игрок его амплуа на фланг атаки, в конце концов, Александр — воспитанник клуба. Ко всем этим критериям добавим высокую мотивацию и правильный, в хорошем смысле слова агрессивный настрой.
Что касается интриги чемпионской гонки, то неправильно говорить о том, что в 19-м туре она умерла окончательно. Да, 8 очков за 11 матчей до финиша – очень внушительный задел, а никто из преследователей пока не демонстрирует завидной прыти. Но «Спартаку» ещё предстоит играть и с ЦСКА, и с «Зенитом», и на выезде с «Ростовом», и с «Локомотивом», и в Перми. Вариантов для потери очков предостаточно, а календарь того же ЦСКА, который, по всей видимости, становится главным соперником, значительно легче (с учётом обилия домашних встреч).
Вместе с тем очевидно, что главное для «Спартака» теперь не проиграть в очных матчах с ЦСКА и «Зенитом», не показать спину. При таком раскладе золото никуда не денется. Сегодня же шансы «Спартака» на титул я оценю в 80 процентов», — цитирует Бубнова Sportbox.