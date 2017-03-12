Данильянц: скорее всего, Терентьев и Киреев должны будут сыграть с «МЮ»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал ничью в матче 19-го тура РФПЛ с «Тереком» и рассказал о кадровых проблемах клуба. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 0:0.
«Матч получился непростым. Наши опасения о том, что времени на подготовку к „Тереку“ после встречи с „МЮ“ может не хватить оказались правдивыми. У нашей команды не было свежести и быстроты. Считаю, эти два качества очень важны для „Ростова“. Во втором тайме благодаря огромному желанию ребятам удалось обострить игру. Плюс, проведенные замены усилили нашу игру. К сожалению, мы не смогли реализовать голевые моменты.
У нас не все были готовы играть, плюс нам помешал плотный календарь. Сегодня „Ростов“ выступал не в оптимальном составе. Скорее всего, Денис Терентьев и Игорь Киреев должны будут сыграть с „Манчестером“, — передаёт слова Данильянца корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.