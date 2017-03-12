Энрике: знали, что победа над «ПСЖ» повлияет на игру «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Депортиво» в матче 27-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 2:1.
«Только те, кто пережил то, что с нами случилось на этой неделе в Лиге чемпионов, знают, какой эффект дают такие события. Профессионалы должны знать, как вести себя в такой ситуации. У нас впереди много сложных матчей. Понимали, что будет сложно, потому что на игру всегда влияет то, что происходило в прошлой встрече.
Было понятно, что победа над «ПСЖ» повлияет на нас. Мы знали об этом заранее. Мы неплохо начали, создали несколько хороших моментов, но упустили их, а потом пропустили из-за ошибок. Нужно готовиться к предстоящим матчам, а не оправдываться», — цитирует Энрике Marca.