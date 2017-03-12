Суарес не считает, что матч с «ПСЖ» стал причиной поражения от «Депортиво»

Нападащий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал гостевое поражение от «Депортиво» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата Испании, подчеркнув, что команда успела восстановиться после победы над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«После матча с «ПСЖ» ничего не изменилось. У нас было много дней для того, чтобы восстановиться после этой встречи. Мы не собираемся опускать руки в гонке за победу в Примере. Всё ещё впереди, мы не меняем задачи выиграть титул, а будем бороться за победу в турнире.
«Депортиво» борется за выживание, поэтому знали, что будет сложный матч. Как только предоставишь им шанс, они этого не простят. Соперник хорошо прессинговал и опекал нас. «Барселоне» нужно улучшить свою игру», — цитирует Суареса Goal.