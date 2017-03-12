Дубль Вильи помог «Нью-Йорк Сити» разгромить «Ди-Си Юнайтед» в MLS

В матче регулярного чемпионата MLS «Нью-Йорк Сити» принимал на своём поле «Ди-Си Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Янки» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей дубль на свой счёт записал экс-форвард сборной Испании Давид Вилья, ещё по голу забили Родни Уоллес и Максимильяно Моралес.
В двух матчах MLS «Нью-Йорк Сити» набрал три очка, а «Ди-Си Юнайтед» — одно. В первых матчах нью-йоркцы уступили на выезде «Орландо Сити» (0:1), а вашингтонцы дома сыграли вничью со «Спортинг Канзас-Сити» (0:0).