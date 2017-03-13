Зидан поддержал Кейлора Наваса после ошибки, приведшей к голу в ворота «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поддержал вратаря Кейлора Наваса после ошибки, приведшей к голу в ворота мадридской команды в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». После удара соперника на 24-й минуте Навас не сумел зафиксировать мяч и упустил его за ленточку ворот. «Бетис» повёл в счёте, но в итоге «Реал» сумел вырвать победу со счётом 2:1.
«Все ошибаются, это часть игры. Мы все поддержали Кейлора в раздевалке в перерыве матча. И не забывайте, какое великолепное спасение он сделал в конце игры», — сказал Зидан на пресс-конференции.
Видео ошибки Кейлора Наваса можно посмотреть в официальном аккаунте Ла Лиги на YouTube.