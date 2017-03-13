Хендерсон не сыграет против «Ман Сити» и пропустит оба матча сборной Англии

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пропустит минимум три матча – один в АПЛ с «Манчестер Сити» и два на международном уровне. Об этом сообщил главный тренер «горожан» Юрген Клопп.
«Хендерсон против «Манчестер Сити» не сыграет, нет шансов. Надеемся, что за время двухнедельного перерыва он восстановится, но пока играть он не готов», — цитирует Клоппа The Telegraph.
Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 19 марта. Что касается сборной Англии, 22 марта подопечные Гарета Саутгейта проведут товарищескую встречу с Германией, а 26 марта померятся силами с Литвой в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.
Последний раз Хендерсон выходил на поле 11 февраля, в матче АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).