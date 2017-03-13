«Барселона» может предложить Месси € 40 млн подъёмных за продление контракта

Руководство «Барселоны» продолжает работать над вопросом продления контракта нападающего команды Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, каталонский клуб может предложить футболисту сборной Аргентины € 40 млн подъёмных за пролонгацию соглашения. Не исключается, что «Барселона» ранее заплатила форварду команды Неймару € 30 млн за продление контракта до 2021 года.
Действующий контракт Месси с сине-гранатовыми в силе до лета 2018 года, и он неоднократно говорил, что у него нет никаких оснований думать о смене клубной прописки. Между тем испанские СМИ отмечают, что переговорный процесс продвигается очень медленно.