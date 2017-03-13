Фердинанд: был бы очень рад видеть Гризманна в составе «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд не поскупился на похвалу в адрес нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Фердинанд очень хотел бы видеть футболиста сборной Франции в составе манкунианцев.
«Я был бы очень рад видеть Гризманна в составе «Манчестер Юнайтед». В последние четыре года он всегда забивал больше 20 голов за сезон. Этот игрок действительно обладает достаточно высоким классом и техникой, чтобы добиться успеха», — приводит слова Фердинанда The Sunday Times.
Недавно Гризманн отметил, что не думает о смене клубной прописки.