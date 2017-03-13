Созин: невызов Кокорина в сборную предсказуем, весной он ничего не сделал

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением относительно состава сборной России на контрольные матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.
«Абсолютно взвешенный и неангажированный состав. Нет ни одной фамилии, по которой у футбольной общественности могли бы возникнуть вопросы. Что касается Нойштедтера, то точно знаю, что Черчесов видел его игру за «Фенербахче». Роман играет в серьёзном чемпионате, не удивлён, что главный тренер сборной хочет посмотреть его как на одного из центральных защитников. Так понимаю, что Станислав Саламович хочет играть в три центральных защитника и чтоб оба края были очень активными. Отсюда и Марио Фернандес. Я не настаиваю, но так думаю.
Невызов Александра Кокорина? Весной этот нападающий не сделал ни одного полезного действия для «Зенита». Абсолютно предсказуемо, что его не вызвали в сборную. У Кокорина стопроцентный показатель неэффективной игры в клубе. Как в еврокубках, так и в РФПЛ. Сюда же можно добавить фамилию Шатова. Ничем, кроме скандалов и упоминания в прессе, они не удивили. Вызов Бухарова? Такой гол «Манчестер Юнайтед» нужно каким-то образом отмечать. Так что его вызов вполне объясним. Бухаров показал себя с серьёзной командой и получил вызов в сборную, всё по делу. Пусть теперь в этих матчах он докажет, что достоин сыграть на Кубке конфедераций. Соперник сложный и тот, и другой, но тем интереснее будет посмотреть. В этих контрольных играх у нас будет возможность увидеть состав, приближенный к основному состав», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.