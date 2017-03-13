Черчесов: Кокорин не вызван в сборную исключительно по спортивному принципу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин не вызван на предстоящие товарищеские матчи с командами Кот'д-Ивуара и Бельгии.
«Мы смотрим, кто как себя проявляет. Я летал на матч с «Андерлехтом», смотрел другие игры. Всё по спортивному принципу. Исключительно по нему. А не из-за того, что человек нарушил правила дорожного движения.
Я уже говорил, что когда футболиста сборной преследует определённый шлейф — это неприятно. Но ещё раз повторю, по Кокорину, как и по всем другим, решение было принято исходя из спортивного принципа», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Антон Матвеев.