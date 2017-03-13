Черчесов назвал список игроков на матчи со сборными Кот-д'Ивуара и Бельгии

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар, 19:00 мск) и Бельгией (28 марта, Сочи, 19:00 мск). Как сообщает пресс-служба РФС, в списке значатся 27 футболистов.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»).
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Фёдор Кудряшов («Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семёнов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Краснодар).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все — «Спартак» Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все — ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Терек» Грозный).
Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов» Ростов-на-Дону), Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Фёдор Смолов («Краснодар»).
Отметим, что в этом списке возможны изменения. Подготовку к матчу подопечные Черчесова начнут 20 марта в Краснодаре.