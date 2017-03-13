Шнейдерлен: Баркли может стать одним из величайших игроков Англии

Полузащитник «Эвертона» Морган Шнейдерлен высоко оценил партнёра по команде Росса Баркли, который, по мнению француза, в будущем может стать величайшим игроком Англии.
«Росс очень, очень хороший футболист. Он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы в будущем стать одним из самых великих игроков в Англии. Отличительная черта Баркли в том, что он понимает футбол, он им живёт. Росс обладает отличной техникой.
Я рад, что играю позади него. Хочу, чтобы Баркли имел возможность проявить себя и не беспокоился ни о чём другом, кроме как о мяче. Хочу, чтобы он наслаждался футболом.
Я не тренер, но думаю, Росс заслуживает вызов в сборную Англии, потому что он один из лучших английских игроков. На тренировках он постоянно старается прогрессировать», — цитирует Шнейдерлена Sky Sports.