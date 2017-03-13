Газзаев: скорее всего, Кокорин подошёл штабу сборной меньше, чем конкуренты

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением относительно состава сборной России на контрольные матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.
«Думаю, Александр Кокорин не был вызван в сборную исключительно по спортивному принципу. Вряд ли Станислав Черчесов обращал внимание на какие-то околофутбольные дела. Скорее всего, на данный момент Кокорин подошёл тренерскому штабу меньше, чем конкуренты.
Что касается Александра Бухарова, то нападающий «Ростова» неплохо начал весеннюю часть чемпионата, чем заслужил вызов в сборную», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.