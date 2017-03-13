Буффон: надеюсь, Касильяс станет главной звездой матча «Ювентус» — «Порту»

Капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил надежду, что туринская команда пройдёт «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов, но при этом его коллега по амплуа Икер Касильяс, выступающий за «драконов», станет главной звездой ответного матча между командами, который пройдёт 14 марта. В первой встрече «Ювентус» одержал победу со счётом 2:0.
«Главное, чтобы «Ювентус» прошёл дальше, ведь у нас хорошее преимущество, но надеюсь, мы не проиграем матч, Касильяс станет главной звездой, а «Ювентус Стэдиум» окажет ему тёплый приём», — цитирует Буффона официальный сайт УЕФА.
39-летний Буффон (102) и 35-летний Касильяс (163) входят в число футболистов, которые провели сто и больше матчей в Лиге чемпионов. Испанец лидирует и в общем зачёте. При этом Касильяс и Буффон провели одинаковое число игр за свои сборные — 167.