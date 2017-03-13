Мата: на мой взгляд, 1:1 в Ростове — неплохой результат

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:1). Ответная встреча пройдёт 16 марта.
«1:1 в Ростове — это неплохой результат, на мой взгляд, учитывая все обстоятельства: долгую поездку, сложного соперника и газон. Наша цель в ближайший четверг — выйти в четвертьфинал Лиги Европы, на этот раз нам поможет поддержка болельщиков на „Олд Траффод“. Перед возобновлением АПЛ нужно добиться хорошего результата в матче с „Ростовом“, — цитирует Мату официальный сайт „МЮ“.