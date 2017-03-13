Тебас: «Барселона» сотворила нечто эпическое и заслуженно прошла «ПСЖ»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о победе «Барселоны» со счётом 6:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». В первой игре каталонская команда проиграла в Париже со счётом 0:4, но в итоге вышла в 1/4 финала турнира. Общий счёт противостояния — 6:5 в пользу сине-гранатовых.
«Барселона» хотела победить любой ценой. Они совершили нечто эпическое и сделали то, что было необходимо. Я согласен с президентом «ПСЖ», который сказал, что судья не повлиял на результат, потому что «Барселоне» нужно было забивать шестой мяч. «Барселона» заслуженно прошла дальше. Я поздравляю их, «Барса» вошла в историю. Мы не собираемся умалять заслуги испанской команды в Лиге чемпионов», — цитирует Тебаса Marca.