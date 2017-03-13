Карпин: если судьи не видят, пересёк ли мяч линию ворот, то для чего они нужны?

Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» прокомментировал ситуацию с судейством Евгения Турбина на матче РФПЛ «Амкар» — «Зенит» (1:0).
«Что касается неназначенного пенальти, здесь Дзюба не врёт. „Зенит“ должен был получить пенальти. Он хотел пенальти — это правда, но фол был. Огуде бьёт коленом в икру Дзюбе. На такой скорости достаточно любого касания, тем более ноги, и после этого Артём задевает газон, поскольку его сбили с шага.
Незасчитанный гол? Если судьи не видят, пересёк ли мяч линию ворот, то для чего они нужны? Они нужны, чтобы не видеть? Судьи решают судьбы людей и команд», — сказал Карпин.