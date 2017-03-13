Нигматуллин: «Локомотив» не должен зависеть от Ари, который только пришёл

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение своего бывшего клуба от «Краснодара» в матче 19-го тура РФПЛ со счётом 1:2.
«Матч получился интересным, но «железнодорожники», к сожалению, проиграли. Показалось, что линия атаки не справилась со своей задачей. У «Локомотива» давняя проблема с нападающими, ещё начиная с 2016 года. Вариант с Ари – отличное решение, но, к сожалению, он не мог выступать в этом матче. Новый форвард сразу забил два года и повлиял на первые победы. Но нельзя говорить, что «Локо» проиграл только из-за отсутствия Ари. Это серьёзная команда, которая не должна зависеть только от одного нападающего, который только что пришёл.
Следующий матч «Локо» сыграет против «Спартака», и поражение от «Краснодара» не добавляет уверенности «железнодорожникам» перед этой игрой. В любом случае настрой игроков будет запредельным. «Локо» просто не имеет права проигрывать два матча подряд с прямыми конкурентами. Не надо смотреть на таблицу, ведь и «Краснодар» и «Спартак» — это конкуренты «Локомотива». Несмотря на домашнее поражение, «железнодорожники обязательно попортят нервы спартаковцам. Повода опускать руки я не вижу», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.