Вальдано: иногда кажется, что А. Гомеш прячется на поле

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал игровые проблемы, с которыми сталкивается полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш, никак не адаптирующийся в каталонской команде.
«Андре Гомеш переживает период огромной неуверенности в себе. Иногда кажется, что он прячется на поле», — приводит слова Вальдано Onda Cero.
Летом 2016 года «Барселона» приобрела Андре Гомеша у «Валенсии» за € 35 млн, к которым могут прибавиться еще € 20 млн различных бонусов. До этого Гомеш стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.