Индзаги: в любом другом сезоне «Лацио» уже был бы на втором месте

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги, подводя итоги матча 28-го тура чемпионата Италии с «Торино» (3:1), признался, что его команда очень хочет попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. После этой победы «Лацио» вышел на четвёртое место в таблице и отстаёт от идущего третьим «Наполи» на 4 очка.
«Я никогда не скрывал, что „Лацио“ стремится к Лиге чемпионов. В любом другом сезоне мы уже были бы вторыми, но „Рома“ и „Наполи“ набрали невероятный темп. Тем не менее нам нужно оглядываться и назад», — приводит слова Индзаги Football Italia.