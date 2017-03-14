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175 лет назад 2016
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Тони: Левандовски действительно силён

14 марта 2017, вторник. 06:48. Футбол
Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Италии Лука Тони адресовал слова похвалы форварду немецкого гранда Роберту Левандовскому. Тони отметил способность футболиста сборной Польши забивать нужные голы для своих команд.

«Не знаю, является ли Левандовски лучшим в мире футболистом, но он действительно силён. Роберт умеет забивать важные голы, что свидетельствует о его игровых качествах», — цитирует Тони Bild.

Ранее приводились слова полузащитника «Баварии» Франка Рибери. Он, в частности, сказал, что в стане мюнхенцев ещё не видел такого сильного нападающего, как Левандовски.
Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Лука Тони Роберт Левандовски
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