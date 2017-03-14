Тони: Левандовски действительно силён

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Италии Лука Тони адресовал слова похвалы форварду немецкого гранда Роберту Левандовскому. Тони отметил способность футболиста сборной Польши забивать нужные голы для своих команд.
«Не знаю, является ли Левандовски лучшим в мире футболистом, но он действительно силён. Роберт умеет забивать важные голы, что свидетельствует о его игровых качествах», — цитирует Тони Bild.
Ранее приводились слова полузащитника «Баварии» Франка Рибери. Он, в частности, сказал, что в стане мюнхенцев ещё не видел такого сильного нападающего, как Левандовски.