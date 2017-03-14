Артуро Видаль: Киммих и Саншеш? Молодым футболистам нужна игровая практика

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль отметил, что молодым футболистам нужна игровая практика. Чилийский футболист сказал это, имея в виду 22-летнего полузащитника команды Джошуа Киммиха и 19-летнего хавбека Ренату Саншеша.
«Киммих и Саншеш? Конечно, решения должен принимать тренер. Однако молодым футболистам нужна игровая практика. Киммих играет не так часто, но готов хорошо», — цитирует Видаля интернет-издание Sport1.
По итогам 24 туров Бундеслиги Киммих принял участие в 18 матчах, выйдя на поле в основном составе в 10 из них. Игрок отметился 4 голами и 1 результативной передачей.
Саншеш в свою очередь сыграл в 12 матчах, выйдя на поле в стартовом составе в 4 из них. Голами и голевыми передачами он не отметился.