Пирло: «Ювентус» будет продолжать побеждать на протяжении многих лет

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло, который выступает за «Нью-Йорк Сити», уверен, что «старая синьора» будет продолжать побеждать на протяжении долгих лет. 37-летний футболист отметил, что у туринцев есть всё, чтобы оставаться на вершине.
«Я очень скучаю по матчам между «Ювентусом» и «Миланом», по играм Лиги чемпионов. Но в 2015 году я сделал выбор и ни разу не пожалел об этом.
По мере того как бегут года, вы понимаете, что нужно что-то менять. Лучше уйти, пока всё хорошо, нежели когда вам указывают на дверь. Думаю, что «Ювентус» будет продолжать побеждать на протяжении многих лет. У них есть всё необходимое для этого», — цитирует Пирло La Gazzaetta dello Sport.