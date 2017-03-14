Паршивлюк занимается в общей группе и может восстановиться к игре с «Оренбургом»

Защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк, пропустивший из-за микротравмы выездной матч 19-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:1), тренируется в общей группе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы махачкалинского клуба Айдемир Даганов.
«Сергей Паршивлюк занимается в общей группе. У него была небольшая микротравма, которая не позволила сыграть со «Спартаком». Он был в обойме и был готов в любой момент выйти на поле, но в матче с таким грозным соперником, как «Спартак», решили выпустить Тетрашвили.
Сегодня игрок прошёл медицинское обследование. К матчу с «Оренбургом» он может восстановиться», – сказал Даганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.