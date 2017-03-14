В ДТП погибли пятеро болельщиков «Спартака», возвращавшихся после матча с «Анжи»

На 169-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры», между деревнями Дертники и Кулаково в Ростовском районе, произошла автокатастрофа, в результате которой погибли пятеро болельщиков «Спартака». Легковой автомобиль «КИА» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом «Мерседес».
Как сообщает «Лайф», болельщики возвращались из Москвы, где недавно состоялся матч 19-го тура РФПЛ «Спартак» — «Анжи». На месте автокатастрофы в разбитой иномарке обнаружены атрибуты болельщиков «Спартака» — несколько красно-белых шарфов, кепка и вымпел.
Водитель большегруза получил лёгкие травмы и от медицинской помощи отказался.