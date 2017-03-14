Источник: Мертенс хочет получать в «Наполи» € 3 млн и не согласен на € 2,5 млн

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс не может договориться с клубом о продлении соглашения, сообщает Football Italia.
29-летний бельгийский футболист хочет зарабатывать по новому контракту € 3 млн в год, однако «Наполи» не готов предложить больше, чем € 2,5 млн. Контракт Мертенса с «Наполи» истекает летом 2018 года. Сообщается, что игрок рассматривает варианты с переходом в «Интер», а также в клубы из чемпионатов Англии и Китая.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А бельгийский полузащитник в 25 матчах забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи.