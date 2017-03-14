Комиссия РФС ждёт дополнительных материалов по матчу «Амкар» — «Зенит»

Руководитель Департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов прокомментировал ситуацию с судейством Евгения Турбина на матче РФПЛ «Амкар» — «Зенит» (1:0).
«Сегодня состоялось заседание Контрольно-квалификационной комиссии Российского футбольного союза. Это абсолютно независимый орган, в функциональные обязанности которого входит оценка качества судейства и инспектирования. Были рассмотрены моменты ряда матчей, в том числе и вызвавшего определённый резонанс поединка «Амкар» — «Зенит».
Члены комиссии посмотрели предоставленные видеоматериалы, по которым полностью оценить качество судейства не представляется возможным. В случае получения дополнительных видеоматериалов РФС совместно с РФПЛ в свою очередь передаст их для рассмотрения в контрольно-квалификационную комиссию. Могу сказать, что эксперты комиссии являются опытными специалистами, которые примут взвешенное решение», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.