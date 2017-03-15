Руководство «Реала» не верит в Кейлора Наваса и думает о новом вратаре

Руководство мадридского «Реала» больше не верит в голкипера команды Кейлора Наваса, утверждает AS.
Согласно информации источника, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес и его сотрудники думают о приобретении нового вратаря и уже начали зондировать почву на трансферном рынке.
В последнее время Навас неоднократно подвергался критике за свою игру. Между тем главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан и партнёры Наваса по команде неизменно выражали ему поддержку.
«Реал» в нынешнем сезоне провёл в чемпионате Испании 26 матчей, а сам Навас принял участие в 19 играх, пропустив 21 гол.