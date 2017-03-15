В «Барселоне» хотят, чтобы Иньеста возглавил проекты в академии клуба

Руководство «Барселоны» намерено объявить о продлении контракта с полузащитником команды Андресом Иньестой до 30 июня. В данный момент стороны согласовывают последние детали соглашения. Изначально Иньеста продлит контракт на два года с возможностью его пролонгации ещё на один сезон.
Однако руководство каталонского клуба связывает планы с Иньестой и на отдалённое будущее, сообщает Marca. В испанском гранде хотят, чтобы по окончании карьеры Иньеста стал работать в футбольной академии клуба «Ла Масия». Изначально предполагается, что Иньеста будет руководить спортивными проектами «Ла Масии». Главная философия клуба остаётся неизменной: в «Барселоне» хотят делать ставку на своих воспитанниках. Сам Иньеста ещё не дал ответа на это предложение.
Действующее соглашение игрока сборной Испании с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2018 года.