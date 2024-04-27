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Президент РПЛ Алаев: не считаю Медиалигу конкурентом

Президент РПЛ Алаев: не считаю Медиалигу конкурентом
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о работе комментаторов на матчах чемпионата России, а также поделился мыслями о Медиалиге.

— Насколько вы удовлетворены работой комментаторов на матчах РПЛ, — когда во время матчей идёт время от времени настырная реклама матчей Медиалиги?
— Спокойно отношусь к этому. Что касается качества работы коллег, всем нам — в том числе администрации лиги — есть, что улучшать. Но в целом мы довольны партнёрскими отношениями с «Матч ТВ».

— Не считаете Медиалигу конкурентом?
— Нет, не считаю. Считаю Медиалигу партнёром, который также развивает футбол в своём направлении. Но конкурентом Медиалигу я бы не стал называть от слова совсем», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Медийная футбольная лига — уникальный проект в российском и мировом спорте. За два года существования турнир приобрёл огромную популярность, десятки крупных спонсоров и сотни крутых медийных кейсов. 19 апреля 2024 года стартовал пятый сезон Медиалиги.

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