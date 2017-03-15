Румменигге: как бренд «Бавария» уступает лишь «Реалу»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о месте немецкого гранда в футбольном мире. Румменигге считает, что по престижу и популярности «Бавария» уступает лишь одному клубу.
«Думаю, что как бренд «Бавария» уступает лишь мадридскому «Реалу». После этого клуба уже идём мы, «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Эти три клуба находятся на одном и том же уровне. В спортивном плане мы сейчас стабильны как никогда. Кроме того, «Бавария» обозначила прогресс и в экономическом аспекте, являясь независимым клубом», — приводит слова экс-нападающего сборной ФРГ Sport Bild.