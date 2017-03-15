Лукаку отказался от контракта с «Эвертоном» с зарплатой £ 140 тыс. в неделю

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку отказался подписать новый контракт со своей командой, согласно которому он зарабатывал бы £ 140 тыс. в неделю, сообщает The Telegraph. Действующее соглашение 23-летнего футболиста истекает летом 2019 года.
Ранее стало известно, что бельгийский футболист уже уведомил руководство клуба, что не будет подписывать новый контракт. В «Эвертон» Лукаку перешёл в 2013 году из «Челси» на правах аренды, а в июле 2014 года «ириски» выкупили права на футболиста за £ 30 млн. В нынешнем сезоне АПЛ он забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 27 матчах.
Также в СМИ появилась информация, что форвард попал в сферу интересов «Милана», который готов побороться за него с «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсеналом», «Атлетико» и «ПСЖ».