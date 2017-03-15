Обамейянг не включил в состав своей команды Месси и Роналду

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг составил свою команду из 11 лучших, на его взгляд, футболистов. Состав игрока сборной Габона обращает на себя внимание тем, что в нём отсутствуют как нападающий «Барселоны» Лионель Месси, так и форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Одновременно Обамейянг включил в состав команды себя самого, собщает AS.
Состав команды Обамейянга выглядит так:
голкипер: Мануэль Нойер («Бавария»); защитники: Курт Зума («Челси»), Сократис Папастатопулос («Боруссия» Д) и Рафаэль Варан («Реал»); полузащитники: Марко Верратти («ПСЖ»), Поль Погба, Генрих Мхитарян (оба — «Манчестер Юнайтед»), Дмитри Пайет («Марсель»), Эден Азар («Челси»); нападающие: Пьер-Эмерик Обамейянг и Марко Ройс (оба «Боруссия» Д).