Пресс-служба: «Рубин» не собирался играть на «Центральном»

Руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов прокомментировал новость о том, что РФПЛ наложила запрет на проведение матчей на стадионе «Центральный».
«Мы не собирались играть на «Центральном». Матч с «Зенитом» мы будем проводить на стадионе «Казань-Арена», о чём было объявлено ещё до возобновления сезона. Поле на «Центральном» в любом случае будет приведено в порядок, так как оно будет тренировочным полем перед матчами Кубка конфедераций», – сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.