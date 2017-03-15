В «Боруссии» М нервничают из-за слухов о спортивном директоре клуба и «Баварии»

Руководство мёнхенгладбахской «Боруссии» уже выводят из себя непрекращающиеся слухи относительно перехода спортивного директора клуба Макса Эберля в мюнхенскую «Баварию». Об этом сказал вице-президент «Боруссии» Райнер Бонхоф.
«Мы уже нервничаем от этой темы и необходимости постоянно отвечать на вопросы. В контракте Эберля нет пункта о компенсации, и клуб ему не давал разрешения покинуть «Боруссию». Я действительно не могу представить себе, что Эберль покинет «Боруссию», и уверен, что Макс останется в «Боруссии», — цитирует Бонхофа Sport Bild.
В данный момент должность спортивного директора в «Баварии» вакантна.