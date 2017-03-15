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В «Боруссии» М нервничают из-за слухов о спортивном директоре клуба и «Баварии»

15 марта 2017, среда. 12:56. Футбол
Руководство мёнхенгладбахской «Боруссии» уже выводят из себя непрекращающиеся слухи относительно перехода спортивного директора клуба Макса Эберля в мюнхенскую «Баварию». Об этом сказал вице-президент «Боруссии» Райнер Бонхоф.

«Мы уже нервничаем от этой темы и необходимости постоянно отвечать на вопросы. В контракте Эберля нет пункта о компенсации, и клуб ему не давал разрешения покинуть «Боруссию». Я действительно не могу представить себе, что Эберль покинет «Боруссию», и уверен, что Макс останется в «Боруссии», — цитирует Бонхофа Sport Bild.

В данный момент должность спортивного директора в «Баварии» вакантна.
Источник: Sport Bild Сообщить об ошибке
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Бавария Боруссия М
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