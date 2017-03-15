Источник: «Зенит» заплатит Луческу € 2,5 млн в случае досрочного увольнения

«Зенит» заплатит € 2,5 млн главному тренеру Мирче Луческу в случае досрочного расторжения контракта. Румынский специалист перед началом сезона подписал соглашение с петербургской командой на два года с возможностью его продления ещё на один год.
«Компенсация Луческу в случае расторжения соглашения составит порядка € 2,5 млн. Также порядка € 1 млн получат помощники румынского специалиста», — цитирует ТАСС источник, близкий к петербургскому клубу.
Ранее сообщалось, что на этой неделе состоится встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, президента «Зенита» Александра Дюкова и Луческу, на которой будет определён дальнейший вектор развития клуба. Наставник хочет предложить своих людей на ключевые посты селекционной службы «Зенита», аргументируя это тем, что его пожелания по селекции не были выполнены.
После 19 туров «Зенит» занимает третье место в таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.