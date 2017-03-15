Баллак: в плане тактики Анчелотти даёт игрокам больше свободы, чем Гвардиола

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Михаэль Баллак сравнил работу нынешнего главного тренера команды Карло Анчелотти с концепциями её экс-наставника Хосепа Гвардиолы, возглавляющего ныне «Манчестер Сити».
«Гвардиола на каждой тренировке обеспечивал команду позитивным стрессом. Такой подход может привести к усталости, но это вполне естественное явление. Другим тренерам нужно больше времени на достижение определённых результатов. К числу таких специалистов, например, относятся Анчелотти и Оттмар Хитцфельд. Карло – отличный человек, и его авторитет очень приятен. Успехи Анчелотти внушают уважение. В плане тактики он даёт игрокам больше свободы, чем Гвардиола. Речь идёт о двух очень разных специалистах», — цитирует Баллака Sport1.