Швайнштайгер может покинуть «МЮ» и перейти в «Чикаго Файр»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер может покинуть команду во время летнего межсезонья. Контракт 32-летнего футболиста истекает в конце сезона-2017/18, но руководство «МЮ» готово разорвать договор уже в этом году.
The Sun сообщает, что в услугах немецкого полузащитника заинтересован «Чикаго Файр». Американцы готовы платить Швайнштайгеру £ 90 тыс. в неделю. В «МЮ» Бастиан зарабатывает £ 140 тыс. в неделю, поэтому манкунианцы готовы отпустить игрока, чтобы сэкономить в будущем около £ 6 млн.
В нынешнем сезоне немецкий хавбек принял участие всего в 4 официальных матчах за «МЮ», забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.