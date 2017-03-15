Балотелли: пожалуйста, не напоминайте мне о Ливерпуле

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли рассказал, что ему нравится выступать на юге Франции, однако он не хочет вспоминать о Ливерпуле, в котором выступал за местный одноимённый клуб с 2014 по 2016 год.
«Мне нравится юг Франции. Во время отпуска ездил в Монако. А вот когда играем матчи на севере Франции, там не то чтобы отвратительно, но холодно и серо. Не напоминайте мне, пожалуйста, о Ливерпуле. Там была команда с хорошими людьми, фантастическими болельщиками, но само место…» — цитирует Балотелли RMC.