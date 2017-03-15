Данильянц: Калачёв и Гацкан будут с «Ростовом». У нас работают даже не играющие

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц в преддверии ответного гостевого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который состоится 16 марта, сообщил, что полузащитники Александр Гацкан и Тимофей Калачёв, пропускающие встречу из-за перебора жёлтых карточек, помогут команде в раздевалке. В первой встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1.
«Отсутствие Калачёва, Гацкана и Граната – большая потеря для нас. У нас есть те, кто сможет их заменить, но у этих ребят меньше опыта. К сожалению, Джанаева не будет тоже. Это ослабит «Ростов», но команда есть команда, и я надеюсь, что те, кто выйдут на поле, справятся. Калачёв и Гацкан всё-таки прилетели в Манчестер? Это важно для нас. Один из них – капитан команды, другой – лидер. Они будут в раздевалке, смогут настроить ребят на встречу. У нас работают на результат даже те, кто не играет.
При подготовке к матчу сделали акцент и на тактику, и на психологию. Важны обе части. Всё, что происходит на поле, рождается в голове, в том числе через внимание. Команда должна быть не только единой, но и организованной. У «МЮ» много ярких игроков, которые по отдельности очень сильны, поэтому важно показать хорошее командное взаимодействие.
Тот факт, что завтра «Ростов» сыграет на хорошем поле, это благо для всех футболистов. Отмечу, что большая честь играть на такой арене, газоне. Это праздник для нас», — цитирует Данильянца пресс-служба клуба.
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