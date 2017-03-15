Чичарито стал рекордсменом по числу матчей в ЛЧ среди игроков из КОНКАКАФ

Форвард «Байера» Хавьер Эрнандес, который вышел в стартовом составе команды на гостевой ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико», проводит свой 46-й матч в этом турнире.
Таким образом, мексиканский футболист обошёл соотечественника бывшего защитника «Барселоны» Рафаэля Маркеса (45 матчей) в списке игроков из стран КОНКАКАФ, которые провели наибольшее количество матчей в Лиге чемпионов. Обладателем абсолютного рекорда по числу матчей в главном клубном европейском турнире является голкипер «Порту» Икер Касильяс (164).
Чичарито проводил матчи в Лиге чемпионов не только за «Байер», но и за «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Всего на его счету на данный момент 14 голов в этом турнире.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Байер».