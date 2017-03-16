Коркут: не каждой команде удаётся создать 6-7 моментов на «Висенте Кальдерон»

Главный тренер «Байера» Тайфун Коркут прокомментировал выездную ничью с «Атлетико» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, которая не позволила его команде пробиться в следующий раунд турнира. В первой встрече мадридцы победили со счётом 4:2.
«Поздравляю „Атлетико“ и Яна Облака. Сегодня он сделал много хороших сейвов. Мы не могли попасть в наш ритм. Мы играли хорошо, создавали моменты, но не смогли забить. Для меня важно то, что наша команда сделала шаг в правильном направлении. Мы хотим продолжать в том же духе.
Конечно, Облак несколько раз спасал „Атлетико“, но у него постоянно было по 4-5 партнёров, которые бросались под мячи, поэтому мы не смогли найти пространство, чтобы забить. Этот матч — демонстрация того, насколько хорошо „Атлетико“ защищается, и насколько они не хотят проигрывать. Мы показали, что у нас достаточно класса, чтобы атаковать. Не каждой команде удаётся создать 6-7 моментов на „Висенте Кальдерон“, но мы сделали это. Это положительный момент», — приводит слова Коркута официальный сайт УЕФА.