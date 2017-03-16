Облак: «Атлетико» вновь в четвертьфинале, мы способны на многое

Вратарь «Атлетико» Ян Облак поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (0:0). В первой встрече победили «матрасники» со счётом 4:2.
«Очень приятные чувства. „Атлетико“ вновь в четвертьфинале, и для нас и нашего клуба это очень важный успех. Мы счастливы. Сегодня команда не смогла победить, но боролась за победу. Есть доля разочарования, однако главное — мы в четвертьфинале. Все понимают, насколько высока конкуренция и как тяжело даются победы. Надеюсь, клуб продолжит развиваться. Уверен, мы способны добиться многого», — приводит слова Облака L'Equipe со ссылкой на beIN Sports.