Ф. Невилл: «Манчестер Сити» опять не оправдал ожиданий

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Монако» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Общий счёт противостояния — 6:6, и дальше прошли монегаски, которые забили больше голов на выезде.
«Команды провели два великолепных матча. „Манчестер Сити“ проиграл в первом тайме ответного матча, когда был полностью переигран „Монако“. Во второй половине им удалось вернуться в игру. Вероятно, они подумали, что пройдут в следующий раунд, но затем пропустили простой гол. Команда опять не оправдала ожиданий», – сказал Невилл.